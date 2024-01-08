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В Харькове россияне ударили по промобъектам, в Змиеве попали в частный дом – есть пострадавшие

Елена РощинаПонедельник, 8 января 2024, 08:05
В Харькове россияне ударили по промобъектам, в Змиеве попали в частный дом – есть пострадавшие
Последствия атак на Харьковщину, фото ОВА

Российские войска утром 8 января нанесли не менее 4 ударов по Харькову, а в городе Змиев попали в частный дом, есть пострадавшие в обоих городах.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и городской голова Харькова Игорь Терехов, а также "Суспільне"

Прямая речь Терехова: "Этим утром враг бил по промышленным объектам города. Есть пожар и на данный момент одна пострадавшая женщина. Пожар уже тушат наши спасатели, с раненой работают медики".

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Детали: Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли минимум 4 ракетных удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается. Информация обновляется. 

Позже глава обладминистрации сообщил, что в Харькове повреждено предприятие, учебное заведение. Травмирована 53-летняя женщина, состояние легкое – пострадавшую госпитализировали.

В г. Змиев Чугуевского района зафиксировано попадание в частный дом. Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека.

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Обновление: По состоянию на 08:41 из-под завала в Змиеве достали 90- и 60-летних мужчин. Еще одна женщина остается под завалами.

Городской глава Змиева Павел Голодников рассказал "Суспільному", что еще три дома повреждены – в одном доме выбиты окна, в другом двухэтажном сняло крышу.

"В последнее по городу попадание было 6 сентября прошлого года в район больницы", – сказал Голодников.

Темы: ХарьковХарьковская областьвойна
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