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В Запорожье и Кривом Роге не ходят троллейбусы, часть Кривого Рога без света

Ирина БалачукПонедельник, 8 января 2024, 08:19
В Запорожье и Кривом Роге не ходят троллейбусы, часть Кривого Рога без света
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Утром 8 января в Кривом Роге ряд жителей остались без электроснабжения из-за сложных погодных условий, в городе не ходит электротранспорт − троллейбусы и трамваи, а котельные работают на генераторах. Есть проблемы с движением транспорта в Никопольском районе и в Запорожье. 

Источник: глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко и Запорожский горсовет в Telegram 

Прямая речь Вилкула: "Из-за экстремальных погодных условий в городе отключено от электричества 15 тысяч абонентов, из-за отсутствия электричества 4 котельные работают на генераторах в режиме циркуляции воды, на генераторах также работают 2 насосные станции Горводоканала.

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Из-за обледенения троллей не работают троллейбусы и трамваи, скоростной работает частично".

Детали: Сейчас в Кривом Роге работают автобусы, маршрутки и дизель-генераторные троллейбусы.

По словам Вилкула, все коммунальные службы города работают в усиленном режиме, на дорогах работает специальная техника. Коммунальные бригады и спасатели расчищают завалы деревьев.

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Об усложнении погодных условий и соответственно усложнении движения на дорогах района сообщил и глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

По его данным, на большинстве автодорог района гололедица, передвижение пешеходов и автомобилей затруднено.

Прямая речь Евтушенко: "В связи с обледенением линий электропередач зафиксированы аварийные отключения в населенных пунктах шести общин района. Аварийные бригады работают".

Детали: Он призвал людей по возможности находиться дома, но при этом напомнил, что в каждой общине есть пункты Несокрушимости, где можно согреться, зарядить гаджеты и получить доступ к сети Интернет.

Также проблемы с движением есть в Запорожье. Там так же из-за обледенения контактного провода не работают троллейбусы.

По данным городского совета, автобусы и трамваи работают в штатном режиме.

"Если у вас есть возможность не выходить сегодня на улицу и не выезжать на дорогу, пожалуйста, оставайтесь дома", − призвали в горсовете.

Темы: Кривой РогэлектроэнергиятранспортЗапорожье
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