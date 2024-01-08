Комбинированная атака: в Запорожье ракеты попали в жилые районы, есть пострадавшие

В городе Запорожье утром 8 января прозвучало не менее 5 взрывов во время ракетной атаки, есть попадания в жилых районах, по меньшей мере 4 человека пострадали.

Источник: глава Запорожской ОВА Юрий Малашко

Прямая речь Малашко: "В 07:00 Запорожье проснулось от ракетного удара рашистов. В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет с разных направлений в областном центре прозвучало всего 5 взрывов".

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Детали: Ракеты попали в жилые районы – на открытые территории и рядом с домами.

Обновление: По состоянию на 09:29 количество пострадавших в Запорожье возросло до четырех человек.

В 08:00 было известно о двух пострадавших – мужчине и женщине.

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На местах ударов работают оперативные и спасательные службы.