Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Комбинированная атака: в Запорожье ракеты попали в жилые районы, есть пострадавшие

Елена РощинаПонедельник, 8 января 2024, 08:22
Комбинированная атака: в Запорожье ракеты попали в жилые районы, есть пострадавшие
Спасатель. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

В городе Запорожье утром 8 января прозвучало не менее 5 взрывов во время ракетной атаки, есть попадания в жилых районах, по меньшей мере 4 человека пострадали. 

Источник: глава Запорожской ОВА Юрий Малашко

Прямая речь Малашко: "В 07:00 Запорожье проснулось от ракетного удара рашистов. В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет с разных направлений в областном центре прозвучало всего 5 взрывов".

Реклама:

Детали: Ракеты попали в жилые районы – на открытые территории и рядом с домами.

Обновление: По состоянию на 09:29 количество пострадавших в Запорожье возросло до четырех человек.

В 08:00 было известно о двух пострадавших – мужчине и женщине.

ВИДЕО ДНЯ

На местах ударов работают оперативные и спасательные службы.

Темы: Запорожьеракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"

Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Зеленский: Нам надо думать, как провести выборы, но сейчас закон запрещает

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

Все новости...
По всей Украине звучала тревога из-за пусков российских ракет
В Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Харькове и Хмельницком прогремели взрывы
Над югом Украины ночью сбили все 8 "Шахедов", под Одессой возник пожар
В Харькове россияне ударили по промобъектам, в Змиеве попали в частный дом – есть пострадавшие
Последние новости
01:21
Прицкер считает, что экономическая устойчивость является основой победы над Россией
00:53
обновляетсяРоссияне запускали "Шахеды" с юга
00:26
Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"
23:39
В Батуми эвакуировали наибольшие ТРЦ, вероятно из-за "заминирования"
23:05
В Monobank снова заявили о мощных DDoS-атаках
22:54
Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании
22:42
Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу
22:00
фотоВ Донецке на рынке из-за обстрела погибли люди, Силы обороны заявили о непричастности
21:40
Мы уже определили приоритеты на следующие недели, четко видим задачи – Зеленский
21:19
Зеленский о слежке за журналистами: СБУ будет расследовать, и все найдут
Все новости...
Реклама: