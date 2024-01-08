Днепропетровщина: поврежден ТЦ, перевернуло маршрутку, 1 погибший, 31 раненый, в том числе дети

В Днепропетровской области в результате российского ракетного удара погиб один человек и еще 31 получили ранения, в том числе 5 детей.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, мэр Новомосковска Сергей Резник, глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь Лысака: "Враг попал по Кривому Рогу. Повреждены торговый центр и более двух десятков частных домов. 58-летний мужчина получил осколочные ранения. Он в удовлетворительном состоянии.

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Детали: Лысак также сообщил, что также было попадание в Лозоватской общине Криворожского района. Погибла 62-летняя женщина. Разрушен частный дом. Последствия атаки ликвидируют.

Всего в Кривом Роге и районе - 4 пострадавших. Один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести

фото с соцметей Лысака

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Кроме того, в результате удара в Новомосковске возник пожар, его локализовали. Взрывной волной перевернуло маршрутку, которая проезжала мимо. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто.

Лысак сообщил, что в городе предварительно 27 пострадавших. Из них пятеро являются детьми: мальчики 4 и 8 лет и девочки 11, 16 и 17 лет - все в больнице в состоянии средней тяжести. 11 человек остаются в медучреждении, из них четверо - дети.

Мэр Новомосковска Сергей Резник сообщил, что в результате ракетной атаки по городу изуродованы жилые дома

Обновлено: Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что враг нанес не менее 9 ракетных ударов. Он подтвердил, что погибла 62-летняя женщина, а также сообщил о трех "нетяжелых" раненых.

Прямая речь: "Поврежден торговый центр. Перебиты линии и контактная сеть скоростного трамвая (на восстановление необходимо около недели - материалы и бригады есть). Скоростной со второй половины дня будет работать в челночном режиме только с Кольцевой до Мудрой.

Выбито около 300 окон в двух больницах. Больные уже переселены в другие палаты. Направлены дополнительные бригады Горводоканала и Сансервиса - задача, учитывая погодные условия, за сутки закрыть все ОСБ. Остекление в минусовую температуру проводить нельзя - стекло лопнет.

Повреждено около 20 частных домов и более 200 многоквартирных, 3 школы, Терцентр, окна, балконы".