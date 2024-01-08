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Мишель заверил, что Орбана во главе Евросовета можно избежать

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 8 января 2024, 09:57
Мишель заверил, что Орбана во главе Евросовета можно избежать
Шарль Мишель, фото из его Facebook

Шарль Мишель не видит проблемы в том, что он может досрочно покинуть пост президента Европейского совета летом, ведь ему и так должны были выбрать преемника.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "The Guardian"

Детали: Мишель недавно заявил, что уйдет в отставку, если его изберут в Европарламент, чем вызвал серьезное беспокойство, поскольку лидеры ЕС окажутся под серьезным давлением, чтобы договориться о преемнике Мишеля до 1 июля, когда Венгрия должна взять на себя ротационное шестимесячное председательство в Совете.

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Согласно правилам ЕС, при отсутствии постоянного президента Евросовета, эта должность переходит к государству-члену, которое председательствует в Совете ЕС на ротационной основе.

Прямая речь Мишеля: "Я хочу четко заявить, что в любом случае, в июне должно было быть принято решение о моем преемнике, а решение парламента будет принято в июле, поэтому Совету будет легко принять решение, предвидя, что в должность вступит мой преемник.

Есть много инструментов, чтобы избежать Виктора Орбана, если есть политическая воля".

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Этому предшествовало: На выходных президент Евросовета Шарль Мишель не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент в июне и поэтому досрочно покинет пост.

Если это произойдет, и лидерам ЕС не удастся быстро прийти к согласию относительно преемника Мишеля, председательство в Европейском совете временно перейдет к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану – лидеру страны, которая будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 года до декабря.

Темы: ЕвропаЕСОрбанВенгрия
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