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Погиб 23-летний украинский летчик

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 января 2024, 12:44
Погиб 23-летний украинский летчик
Пилот МиГ-29 Владислав Залистовский. Фото: Instagram/Yevgeniia Nesterenko

Во время выполнения боевого задания погиб 23-летний летчик 114-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ Владислав Залистовский с позывным Blue Helmet.

Источник: "Армия TV" в Telegram, побратим пилота в Instagram, "Суспільне"

Дословно "Армия TV": "Наверное, вы видели эти видео от украинского пилота МиГ-29 blue helmet, которые он регулярно публиковал в своих соцсетях. Его настоящее имя Владислав Залистовский и, к сожалению, он погиб во время выполнения боевого задания.

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Пилоту Залистовскому было всего 23 года. Он окончил летный факультет Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба в 2021 году, а во время полномасштабного вторжения имел десятки боевых вылетов".

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Детали: "Суспільне" отмечает, что Залистовский – родом из Малина Житомирской области. Был пилотом боевого самолета МиГ-29.

Темы: потери в войневойнаВоздушные силы ВСУ
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