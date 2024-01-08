Все граждане Швеции должны быть готовы к войне − военные

Все граждане Швеции должны быть готовы к войне, убеждены главнокомандующий Вооруженных сил страны Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал TV4

Прямая речь Болина: "В Швеции может быть война, и все шведы должны действовать, чтобы укрепить обороноспособность страны".

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Детали: Министр подчеркнул, что ситуация является серьезной. Он также выразил обеспокоенность тем, что модернизация гражданской обороны происходит недостаточно быстро.

Его мнение разделяет главнокомандующий Вооруженных сил, который подчеркнул, что "это очень серьезная ситуация" и что "теперь дело за тем, чтобы перейти от слов и понимания к действиям".

Бюден подчеркнул, что в последние годы удалось многое сделать для укрепления безопасности Швеции в виде значительных инвестиций в оборону.

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В то же время он напомнил, что Швеция все еще находится на пороге НАТО. Бюден считает, что чем быстрее страна станет полноправным членом Альянса, тем лучше.

Прямая речь главнокомандующего: "Мы должны осознавать, насколько серьезна эта ситуация... Посмотрите на новости из Украины и задайте себе простые вопросы: если это произойдет здесь, все ли у меня в порядке? Что я должен делать? Чем больше людей, которые думают, размышляют и готовятся, тем сильнее наше общество".

Детали: По его словам, в случае войны "сильное гражданское общество" является более важным, чем когда-либо.

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