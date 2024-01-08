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Силы обороны уничтожили вражеский комплекс орбитального подавления спутников

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 января 2024, 13:37
Силы обороны уничтожили вражеский комплекс орбитального подавления спутников
скриншот

Украинские войска обнаружили и уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2" на Донецком направлении.

Источник: Силы спецопераций

Детали: Сообщается, что операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на Донецком направлении обнаружили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2".

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Комплекс предназначен для вывода из строя спутников связи. Россияне завершили его разработку осенью 2018 года, а уже весной 2019-го "Тирада-2" была зафиксирована на территории оккупированной Луганской области

Определив координаты вражеской цели, операторы ССО навели на нее огонь ракетного подразделения Сил обороны. Отмечается, что в результате точного огневого поражения вражеский комплекс РЭБ был уничтожен полностью.

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Темы: ССОвойна
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