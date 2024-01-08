Кличко с бывшей женой поделили имущество, обменявшись недвижимостью

Городской глава Киева Виталий Кличко в декабре поделил имущество с бывшей женой Натальей Егоровой после развода: он ей передал дом в Германии, полученный от брата, а она ему – дом отдыха в Киевской области и авто.

Источник: сообщение Виталия Кличко о существенных изменениях в имущественном состоянии, обнародованные на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции, и комментарий пресс-секретаря мэра Оксаны Зиновьевой для УП

Детали: 28 декабря 2023 года Виталий Кличко внес в декларацию данные о существенных изменениях в имущественном состоянии, наступивших за неделю до того, 20.12.2023.

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20 декабря боксер Владимир Кличко вернул брату-мэру 6 751 800 гривен.

Также в документе зафиксировано погашение задолженности путем передачи жилого дома в г. Гамбург (Германия) от компании Maximum I, LLC. Речь идет о жилом доме общей площадью 750 кв м и оценочной стоимостью в 227 652 000 грн.

Далее в изменениях к имущественному положению упоминается договор о разделе недвижимого имущества супругов в Германии от 20.12.2023 на эту же сумму.

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Пресс-секретарь столичного мэра Оксана Зиновьева подтвердила "Украинской правде", что в конце 2023 года Виталий Кличко закончил раздел имущества с бывшей женой.

Дом в Гамбурге городской глава получил от брата на частичное погашение задолженности и сразу же передал его бывшей жене в счет раздела общего имущества.

В этот же день Виталий Кличко вступил в права на дом отдыха в Лютеже под Киевом общей площадью 785,5 кв м и стоимостью 69 125 021 гривен. Его мэру передала бывшая жена Наталья Егорова.

Также она передала Кличко права на автомобиль Land Rover Discovery 3.0 2013 года выпуска. Машина оценена в 911 436 гривен.

Кроме того, Кличко и Егорова поделили деньги в США (4 092 000 грн) и в Монако (2 659 800 грн), согласно договору о разделе имущества супругов.

Отметим, что 4-этажным домом в Гамбурге, который принадлежал компании его брата Владимира, Виталий Кличко с семьей пользовались еще 10 лет назад.

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