Кличко с бывшей женой поделили имущество, обменявшись недвижимостью
Городской глава Киева Виталий Кличко в декабре поделил имущество с бывшей женой Натальей Егоровой после развода: он ей передал дом в Германии, полученный от брата, а она ему – дом отдыха в Киевской области и авто.
Источник: сообщение Виталия Кличко о существенных изменениях в имущественном состоянии, обнародованные на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции, и комментарий пресс-секретаря мэра Оксаны Зиновьевой для УП
Детали: 28 декабря 2023 года Виталий Кличко внес в декларацию данные о существенных изменениях в имущественном состоянии, наступивших за неделю до того, 20.12.2023.
20 декабря боксер Владимир Кличко вернул брату-мэру 6 751 800 гривен.
Также в документе зафиксировано погашение задолженности путем передачи жилого дома в г. Гамбург (Германия) от компании Maximum I, LLC. Речь идет о жилом доме общей площадью 750 кв м и оценочной стоимостью в 227 652 000 грн.
Далее в изменениях к имущественному положению упоминается договор о разделе недвижимого имущества супругов в Германии от 20.12.2023 на эту же сумму.
Пресс-секретарь столичного мэра Оксана Зиновьева подтвердила "Украинской правде", что в конце 2023 года Виталий Кличко закончил раздел имущества с бывшей женой.
Дом в Гамбурге городской глава получил от брата на частичное погашение задолженности и сразу же передал его бывшей жене в счет раздела общего имущества.
В этот же день Виталий Кличко вступил в права на дом отдыха в Лютеже под Киевом общей площадью 785,5 кв м и стоимостью 69 125 021 гривен. Его мэру передала бывшая жена Наталья Егорова.
Также она передала Кличко права на автомобиль Land Rover Discovery 3.0 2013 года выпуска. Машина оценена в 911 436 гривен.
Кроме того, Кличко и Егорова поделили деньги в США (4 092 000 грн) и в Монако (2 659 800 грн), согласно договору о разделе имущества супругов.
Отметим, что 4-этажным домом в Гамбурге, который принадлежал компании его брата Владимира, Виталий Кличко с семьей пользовались еще 10 лет назад.
Предыстория:
- В августе 2022 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что разводится со своей женой Натальей после 25 лет брака. На тот момент они уже жили в разных странах.
- В конце ноября 2023 года бывшая жена мэра Киева Наталья Егорова впервые за несколько лет приехала в Украину в составе немецкой делегации, которая помогала украинским детям.