РосСМИ: В России сдетонировала взрывчатка на железной дороге возле нефтебазы

В Свердловской области России сдетонировало взрывное устройство на железнодорожных путях неподалеку нефтебазы.

Источник: Telegram-каналы Baza и Shot

Детали: Около 14:30 российские Telegram-каналы сообщили, что спасательные службы проверяют информацию о взрыве на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле.

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Утверждается, что взрыв произошел на железнодорожных путях в районе станции Сан-Донато, возле которой расположена нефтебаза.

По предварительной версии, как утверждают Telegram-каналы, под цистерной сработало взрывное устройство. Рядом с местом взрыва нашли еще одно взрывное устройство.

Нефтебаза возле Сан-Донато Скрин с гугл карты

скрин с гугл карты