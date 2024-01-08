РосСМИ: В России сдетонировала взрывчатка на железной дороге возле нефтебазы
Понедельник, 8 января 2024, 14:52
В Свердловской области России сдетонировало взрывное устройство на железнодорожных путях неподалеку нефтебазы.
Источник: Telegram-каналы Baza и Shot
Детали: Около 14:30 российские Telegram-каналы сообщили, что спасательные службы проверяют информацию о взрыве на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле.
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Утверждается, что взрыв произошел на железнодорожных путях в районе станции Сан-Донато, возле которой расположена нефтебаза.
По предварительной версии, как утверждают Telegram-каналы, под цистерной сработало взрывное устройство. Рядом с местом взрыва нашли еще одно взрывное устройство.
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