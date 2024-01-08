Беларусь строит военный городок в 40 километрах от границы с Украиной

Министерство обороны Беларуси строит в 40 километрах от границы с Украиной, в Гомельской области, новый военный городок.

Источник: белорусская служба Радио Свобода

Детали: Издание сообщает, что первая очередь строительства должна быть сдана в марте 2024 года. Поселок строят на территории нескольких бывших детских лагерей.

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В мае самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о создании в Вооруженных силах "Южного оперативного командования", с этим журналисты связывают строительство нового военного объекта.

Украинский военный эксперт Олег Жданов в комментарии Радио Свобода сказал, что, вероятнее всего, в новом военном городке разместят гарнизон, задачей которого станет прикрытие государственной границы. Он добавил, что "не удивится", если вдоль границы с Украиной будет построено еще несколько таких объектов.

Прямая речь: "Но если политическое объединение Беларуси и России состоится, то доктрина сменится наступательной. Тогда это будет военная база для нападения".