Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

45 человек пострадали в результате массированной российской атаки в понедельник – Зеленский

Татьяна ОлейникПонедельник, 8 января 2024, 20:14
45 человек пострадали в результате массированной российской атаки в понедельник – Зеленский
Фото - ГСЧС Украины

От российской массированной атаки 8 января пострадали 45 человек, также известно о 4 погибших.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодняшнее утро опять, к сожалению, началось с массированной ракетной атаки. Харьков и область, Запорожье, Кривой Рог, Хмельницкая область. 45 человек пострадали, и по состоянию на данный момент известно о четырех погибших. Мои соболезнования родным и близким! Государство-террорист непременно почувствует наш ответ".

Реклама:

Детали: По информации Зеленского, в трех областях Украины еще продолжаются аварийно-спасательные работы после ударов российской армии: Донецкая, Херсонская, Хмельницкая.

Президент также сообщил, что провел совещание по дальнейшей международной работе, он анонсировал насыщенный месяц во внешней политике.

Прямая речь: "Многие шаги будут, и я уверен: сможем усилить наше государство. Нашу ПВО. Нашу работу с партнерами по дронам. санкций Работаем и над новыми санкциями: архитектура давления на Россию должна укрепляться.

ВИДЕО ДНЯ

И еще одна приоритетная задача – приблизить реальные решения для использования в интересах Украины и впоследствии – конфискации российских активов для восстановления справедливости".

Темы: Зеленскийракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"

Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Зеленский: Нам надо думать, как провести выборы, но сейчас закон запрещает

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

Все новости...
Зеленский
Зеленский поблагодарил Катар за посредничество в возвращении из Росии депортированных украинских детей
Зеленский встретился с главой МИД Японии и предложил поддержку
Зеленский провел совещание с главами ВР и Кабмина об отношениях с ЕС и НАТО
Последние новости
01:21
Прицкер считает, что экономическая устойчивость является основой победы над Россией
00:53
обновляетсяРоссияне запускали "Шахеды" с юга
00:26
Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"
23:39
В Батуми эвакуировали наибольшие ТРЦ, вероятно из-за "заминирования"
23:05
В Monobank снова заявили о мощных DDoS-атаках
22:54
Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании
22:42
Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу
22:00
фотоВ Донецке на рынке из-за обстрела погибли люди, Силы обороны заявили о непричастности
21:40
Мы уже определили приоритеты на следующие недели, четко видим задачи – Зеленский
21:19
Зеленский о слежке за журналистами: СБУ будет расследовать, и все найдут
Все новости...
Реклама: