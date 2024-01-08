В российском Белгороде раздались взрывы, есть раненые

В российском Белгороде вечером 8 января прогремели взрывы, в минобороны РФ пишут, что вроде бы сбили 10 реактивных снарядов.

Источник: местные телеграмм-каналы, минобороны РФ, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Детали: Паблики написали, что слышали взрывы и будто бы видели работу ПВО. Российское минобороны сообщило, что якобы ПВО сбило 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.

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Губернатор области сообщил, что три человека получили осколочные ранения.

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Также в городе повреждены окна в трех домах, 3 автомобиля повреждены обломками. На стоянке предприятия горели 4 грузовых автомобиля.