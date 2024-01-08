ГУР получило 100 гигабайт секретов российского производителя дронов и средств РЭБ

Главное управление разведки Украины получило 100 гигабайт секретных данных одного из критически важных предприятий военно-промышленного комплекса России - ООО "Специальный технологический центр" (СТЦ).

Источник: ГУР в Telegram

Детали: По словам разведчиков, это российское предприятие находится под санкциями с 2016 года. На его мощностях в частности производят БПЛА "Орлан" различных модификаций, целый ряд средств радиоэлектронной борьбы и разведки, другую военную продукцию.

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Дословно: "Массив переданной для ГУР МО Украины информации содержит документацию на 194 номенклатурные единицы: чертежи, технические задания, патенты, программное обеспечение и т.д. - речь идет как об имеющихся, так и перспективных военных разработках".

Детали: По предварительным оценкам ГУР, стоимость полученных данных может составлять 1,5 млрд долларов.

Дословно: "Это существенный удар по террористической Москве: указанный архив уже используется в целях укрепления обороноспособности Украины и ослабления государства-агрессора".

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Детали: В разведке сообщили, что получить закрытую информацию удалось благодаря эффективному взаимодействию с "патриотическими представителями гражданского общества и медиа-сообщества".