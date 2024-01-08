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Из-за непогоды отсутствует электрика в семи районах Одесщины, метель будет царить и завтра

Татьяна ОлейникПонедельник, 8 января 2024, 22:50
Из-за непогоды отсутствует электрика в семи районах Одесщины, метель будет царить и завтра
Скриншот из видео Одесской ОВА

В семи районах Одесской области из-за непогоды отсутствует электроснабжение, на 9 января в регионе прогнозируют метели и гололедицу.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер

Детали: По словам Кипера, в Подольском районе в 58 населенных пунктах, аварийные бригады ДТЭК продолжают восстановление. В Березовском районе 4 населенных пункта частично без электроэнергии, 79 – полностью.

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В Раздельнянском районе без электроснабжения – 66 населенных пунктов, 2 – частично. В Белгород-Днестровском районе частично отсутствует электропитание в городе Белогород-Днестровский и деревне Староселье.

В Измаильском районе энергоснабжение отсутствует в 14 населенных пунктах. Кроме того, в г. Измаил котельная имеет утечку, одно здание сейчас без отопления.

В Одесском районе электроснабжение отсутствует полностью в 16 населённых пунктах. В Болградском районе отсутствует электроснабжение в 6 населенных пунктах.

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По всей области функционируют пункты несокрушимости. На дорогах работает спецтехника.

Прямая речь Кипера: "Ненастье будет бушевать на Одесщине и завтра, будет снежно и скользко, так что еще раз очень прошу воздержаться от поездок на автомобиле и без необходимости не выходить на улицу, особенно людям почтенного возраста и беременным".

Темы: погодаОдесская область
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