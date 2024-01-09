Каллас: Эстония будет вкладывать по 0,25% ВВП в оборону Украины в следующие четыре года

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала, что ее страна в следующие четыре года продолжит оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% своего внутреннего валового продукта.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Прямая речь Каллас: "Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет. Если каждая страна внесет по 0,25%, это то, что нужно Украине для победы в этой войне".

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Детали: Каллас призвала последовать этому примеру страны Европы, Северной Америки и другие страны.

Глава эстонского правительства добавила, что с 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 млн евро.

"Это необходимо и для обеспечения нашей безопасности", – отметила она.

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Кроме того, в последующие годы Эстония также будет выделять 14 млн евро в год на совместные действия по восстановлению Украины и связанные с этим решения.

Каллас отметила, что многие люди привыкли к войне, и в демократических странах общественное мнение замедляет принятие решений.

Она считает, что в разных странах необходимо вести последовательную разъяснительную работу о том, почему важно оказывать поддержку Украине.

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