Чемпионат Украины по волейболу стал первым, где официально допустили болельщиков

В чемпионате Украины по волейболу допустили зрителей на трибуны.

Источник: "Суспільне Спорт" со ссылкой на пресс-службу Федерации волейбола Украины.

Детали: С началом полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года в Украине ввели режим военного положения. Он предусматривает определенные ограничения, в частности, запрет на массовые мероприятия. Поэтому, несмотря на возобновление спортивных соревнований, зрителей на стадионы до сих пор не допускали.

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В начале декабря 2023 года Кабинет министров Украины поручил Министерству молодежи и спорта, МВД и органам безопасности разработать порядок допуска зрителей на трибуны. Соответствующие критерии в Минмолодежиспорта разработали почти за две недели.

Турниром, где впервые вернули зрителей на трибуны, стала мужская и женская волейбольные Суперлиги. Болельщиков допустили на матчи с января и как минимум до завершения сезона 2023/24. Организаторы будут передавать 50% средств от продажи билетов в фонд "Повернись живим".

Сообщается, что первый матч после допуска зрителей состоится в пятницу 12 января. В мужской Суперлиге сыграют "Эпицентр-Подоляне" и лидер чемпионата "Житичи-Полесье". Эта встреча, как и все поединки нынешнего сезона, состоится в Черновцах на арене ПВЛУ.