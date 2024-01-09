Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дроны атаковали нефтебазу и энергокомпанию в РФ. Источник говорит, что за этим стоит ГУР

Татьяна Лозовенко, Валентина РоманенкоВторник, 9 января 2024, 14:18
Дроны атаковали нефтебазу и энергокомпанию в РФ. Источник говорит, что за этим стоит ГУР
фото из анонимных телеграм-каналов

Беспилотники атаковали нефтебазу и энергетическое предприятие в городе Орел Орловской области России, по данным источника УП, это операция Главного управления разведки Украины при содействии Минцифры и фонда "Вернись Живым".

Источник: губернатор Орловской области Андрей Кличков, анонимные Telegram-каналы, источник УП в спецслужбах

Прямая речь губернатора: "На территории города Орел произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса. Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь".

Реклама:

Детали: Анонимные Telegram-каналы заявляют, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу. По их данным, дрон врезался в пустой резервуар на территории нефтебазы "Орелнефтепродукт". 

Сообщается, что люди не пострадали.

Telegram-каналы также утверждали, что после атаки не было возгорания. В то же время они опубликовали фотографии со столбом дыма.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: Губернатор сообщил, что во время атаки БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса пострадали три человека, которые получили травмы средней тяжести. Двое от госпитализации отказались.

По данным источника УП в спецслужбах, за атакой стоит Главное управление разведки МОУ: "Это операция ГУР при содействии Минцифры и фонда "Вернись Живым"".

 
 

Темы: Росcияпожарнефтьбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"

Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Зеленский: Нам надо думать, как провести выборы, но сейчас закон запрещает

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

Все новости...
Комитет Рады рассматривает реестр воинского учета, среди следующих – проекты о мобилизации
Разведка Британии: Последняя атака ВСУ на Крым показала неэффективность ПВО россиян
Россияне нанесли удары по Херсону, взрывы в разных районах города - МВА
Зеленский собрал на Ставку командующих основных направлений фронта
Последние новости
01:21
Прицкер считает, что экономическая устойчивость является основой победы над Россией
00:53
обновляетсяРоссияне запускали "Шахеды" с юга
00:26
Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"
23:39
В Батуми эвакуировали наибольшие ТРЦ, вероятно из-за "заминирования"
23:05
В Monobank снова заявили о мощных DDoS-атаках
22:54
Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании
22:42
Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу
22:00
фотоВ Донецке на рынке из-за обстрела погибли люди, Силы обороны заявили о непричастности
21:40
Мы уже определили приоритеты на следующие недели, четко видим задачи – Зеленский
21:19
Зеленский о слежке за журналистами: СБУ будет расследовать, и все найдут
Все новости...
Реклама: