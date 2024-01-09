Дроны атаковали нефтебазу и энергокомпанию в РФ. Источник говорит, что за этим стоит ГУР

Беспилотники атаковали нефтебазу и энергетическое предприятие в городе Орел Орловской области России, по данным источника УП, это операция Главного управления разведки Украины при содействии Минцифры и фонда "Вернись Живым".

Источник: губернатор Орловской области Андрей Кличков, анонимные Telegram-каналы, источник УП в спецслужбах

Прямая речь губернатора: "На территории города Орел произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса. Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь".

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Детали: Анонимные Telegram-каналы заявляют, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу. По их данным, дрон врезался в пустой резервуар на территории нефтебазы "Орелнефтепродукт".

Сообщается, что люди не пострадали.

Telegram-каналы также утверждали, что после атаки не было возгорания. В то же время они опубликовали фотографии со столбом дыма.

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Обновлено: Губернатор сообщил, что во время атаки БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса пострадали три человека, которые получили травмы средней тяжести. Двое от госпитализации отказались.

По данным источника УП в спецслужбах, за атакой стоит Главное управление разведки МОУ: "Это операция ГУР при содействии Минцифры и фонда "Вернись Живым"".