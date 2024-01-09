Зеленский собрал на Ставку командующих основных направлений фронта

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, посвященное обеспечению фронта и усилению противовоздушной обороны.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Важная Ставка.

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Командующие основных направлений и операций присутствовали очно. Вместе с ними, Генштабом, Минобороны, Минстратегпромом и Минцифрой во всех деталях разобрали тему обеспечения фронта снарядами и дронами. Фактические расходы, ежедневная потребность, распределение между подразделениями".

Детали: По словам Зеленского, стороны систематизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнеров, собственное производство, в частности открытие новых линий.

Другая важная тема, которая рассматривалась на заседании во вторник - ПВО.

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Были проанализированы последние российские удары и эффективность Воздушных сил. Согласовали следующие шаги для усиления защиты городов, общин, предприятий и объектов критической инфраструктуры, отметил президент.