В Одесской области разоблачили суд, который за взятки помогал уклонистам – СБУ

Правоохранители ликвидировали масштабную коррупционную схему в Одесской области, где суд за 3,5 тыс. долларов взятки принимал решения, которые позволяли военнообязанным мужчинам избегать мобилизации и выезжать за границу.

Источник: Служба безопасности Украины в Telegram

Детали: Схема действовала в Белгород-Днестровском горрайонном суде. Ликвидировали ее СБУ совместно с Национальным антикоррупционным бюро.

Реклама:

К схеме причастны сотрудники суда и посредники. По данным следствия, преступный механизм действовал с середины апреля 2022 года. За этот период фигуранты успели "оформить" более 1000 решений в пользу военнообязанных.

Схема заключалась в том, что за взятку в суде принимались решения, которые фиктивно определяли место жительства несовершеннолетних детей за мужьями. Это давало им право уклониться от мобилизации, а также выехать за границу.

Для реализации схемы фигуранты привлекли адвоката, который занимался поиском клиентов, а также выступал в роли посредника для встречи с ними и передачи денег.

ВИДЕО ДНЯ

Фото: СБУ

Чтобы найти уклонистов, фигуранты размещали объявления в Instagram и Facebook.

СБУ и НАБУ задокументировали на получении взятки одного из судей. Сейчас ему сообщено о подозрении по статье Уголовного кодекса "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование.

Обновлено: В то же время издание NGL.media рассказало, что к нему обратился юрисконсульт одной из воинских частей, дислоцирующихся на юге Украины. По его словам, в течение короткого периода около десятка военнослужащих той части подали рапорт на увольнение из армии на том основании, что после развода они остались единственными опекунами своих несовершеннолетних детей. Юрисконсульт заподозрил, что эти разводы были фиктивными - тем более, что все решения принимал один и тот же суд.

В процессе расследования NGL.media подтвердило обоснованность этих подозрений. Издание выяснило, что речь идет о фиктивных разводах с последующим лишением матери права воспитания ребенка в пользу отца. И хотя такие решения принимаются по всей Украине, более 30% из них приходятся на Белгород-Днестровский горрайонный суд.

По информации издания, почти все эти решения приняли только четверо судей этого суда - председатель Александр Боярский (364 решения), Сергей Савицкий (312), Валентин Заверюха (124) и Юлия Шевчук (30).

Как узнало NGL.media, по данным НАБУ, организатором такой схемы избежания мобилизации мужчин является бывший председатель Белгород-Днестровского горрайонного суда Александр Боярский. Также подтверждена причастность к этой схеме трех судей, адвокатов и посредников.

Издание узнало, что Боярский до сих пор находится под следствием по другому делу. Два года назад детективы ГБР уличили его в попытке мошенничества, однако дело еще не завершено. В конце 2021 года Высший совет правосудия даже отстранил Боярского от судейства, но уже через два месяца он вернулся на должность. В октябре 2023 года на посту председателя суда его заменил Валентин Заверюха, а Боярский перешел на должность судьи.

Как пишет NGL.media, Боярский хорошо известен местным журналистам. Еще в 2017 году одесские медиа писали о несоответствии его уровня жизни и официальной зарплаты. В ответ судья публично заявил журналистам, что журналисты просто завидуют ему.