Bloomberg: Украина, G7 и страны Юга провели тайную встречу по "мирным переговорам" с РФ

В декабре между Украиной, странами Группы семи (G7) и несколькими государствами Глобального Юга состоялась секретная встреча по усилению поддержки Киева и его условий для проведения мирных переговоров с Россией.

Источник: Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, пишет "Европейская правда"

Детали: Ранее не разглашаемая встреча советников по вопросам национальной безопасности 16 декабря состоялась в Саудовской Аравии после более масштабных, широко разрекламированных встреч, направленных на противодействие попыткам Москвы разделить и изобразить Украину и ее союзников как не желающих вести переговоры о прекращении войны.

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Секретность была частично направлена на то, чтобы страны-участницы чувствовали себя более комфортно относительно своего присутствия на ней. По словам участников, меньший формат позволил провести более свободную и откровенную дискуссию относительно так называемой "формулы мира" и планов продвижения этого процесса, а также принципов потенциального взаимодействия с Россией в будущем.

Впрочем, на этой встрече, состоявшейся в Эр-Рияде, не было достигнуто значительного прогресса. По данным людей, знакомых с ходом встречи, Украина и ее партнеры по G7 продолжают сопротивляться призывам стран Глобального Юга к прямому взаимодействию с Россией.

Москва осудила усилия союзников, к которым Россия не была приглашена, как фарс.

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В то время как высокопоставленные чиновники из Индии, Саудовской Аравии и Турции присоединились к декабрьской встрече в Эр-Рияде, другие крупные страны Глобального Юга, которые приезжали на некоторые из предыдущих крупных сессий – в частности, Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты – не прислали своих представителей.

Многие страны-участницы рассматривают Пекин как ключевой фактор влияния на Москву ввиду тесных связей между ними.

Киев и его партнеры в G7 подтвердили свою точку зрения, что справедливый мир должен уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, и заявили, что цели президента России Владимира Путина не изменились, и он не демонстрирует никаких признаков серьезного желания вести предметные переговоры и не уважает предыдущие договоренности. Союзники четко дали понять, что будут продолжать поддерживать Украину, а ЕС и США выразили уверенность в том, что пакеты поддержки будут согласованы.

Украина и ее партнеры запланировали следующую встречу расширенной группы советников в Швейцарии на следующей неделе накануне Всемирного экономического форума в Давосе и пригласили на нее более 100 стран. Предыдущие заседания состоялись в Копенгагене, Джидде и на Мальте в прошлом году.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может на следующей неделе посетить Швейцарию минимум на два дня.