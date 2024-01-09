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Полковник в отставке, который шпионил для разведки "Вагнера", получил 15 лет тюрьмы

Валентина РоманенкоВторник, 9 января 2024, 17:28
Полковник в отставке, который шпионил для разведки Вагнера, получил 15 лет тюрьмы
Юрий Чернышов. фото, предоставленное УП источником

К 15 годам лишения свободы приговорен полковник в отставке из Житомира, который работал на разведку ЧВК "Вагнер".

Источник: Офис генпрокурора, СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах, "Судебный репортер"

Дословно ОГП: "Осужденному назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также лишен воинского звания".

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Детали: По данным "Украинской правды", речь идет о Юрии Чернышеве.

Прокуроры в суде доказали, что бывший полковник с сентября 2022 года по февраль 2023 года активно сотрудничал с разведкой частной военной компании "Вагнер". Он имел военный опыт, в прошлом возглавлял штаб разведки ракетных войск и артиллерии.

Во исполнение задач российского куратора осужденный изучал расположение стратегически важных объектов, воинских частей, численность, маршруты передвижения военной техники Вооруженных сил Украины. Отслеживал наличие оборонительных объектов возле админзданий и правоохранительных ведомств.

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Полученные разведданные наносил на подробную карту областного центра, фотографировал и посылал вражеской разведке.

Также он собирал и передавал "вагнеровцам" анкетные данные командиров одной из воинских частей. При этом осознавал тяжесть своего преступления и жаловался куратору, что при таком сотрудничестве он "рискует своей свободой", отмечают прокуроры.

С представителем так называемой "группы Вагнера" осужденный общался через запрещенную в соцсети и Телеграмм. Для конспирации выбрал позывной "Снаров".

Вражеского информатора задержали в марте 2023 года.

После задержания суд избрал злоумышленнику меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в более 200 тысяч гривен.

Уже на следующий день агент внес залоговые средства и был освобожден из-под стражи. Сразу после этого он пытался сбежать в Беларусь, но его задержали в 300 метрах от границы, отмечают в СБУ.

В суде Чернышов свою вину не признал. Как пишет "Судебный репортер", уголовное производство он назвал "провокацией сотрудников СБУ".

В то же время в ОГП отмечают, что фигурант вел себя вызывающе и использовал свое состояние здоровья, чтобы затянуть сроки рассмотрения дела. Не скрывал своих пророссийских идеологических взглядов, подтверждая пренебрежительное отношение к украинцам.

Богунский районный суд города Житомира признал 82-летнего Юрия Чернышова виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам заключения с конфискацией всего имущества.

Темы: госизменашпионажсудвойна
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