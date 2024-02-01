Воздушные силы сообщали об угрозе вражеских БпЛА в нескольких областях
Четверг, 1 февраля 2024, 00:48
Ночью 1 февраля Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских беспилотников в нескольких областях Украины.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Днепропетровская, Запорожская - угроза применения ударных БпЛА!"
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00:55: "БпЛА в направлении Павлограда с юга!"
1:12: "Шахеды" на Днепропетровщине движутся на Харьковщину!"
1:41: ""Шахеды" на Харьковщине движутся на Полтавщину!"
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1:54: "Группа "Шахедов" изменила направление движения, движутся на Днепр!"
Обновлено: В 2:38 ПС сообщили об отбое угрозы ударных БпЛа.