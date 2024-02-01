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Воздушные силы сообщали об угрозе вражеских БпЛА в нескольких областях

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 февраля 2024, 00:48
Воздушные силы сообщали об угрозе вражеских БпЛА в нескольких областях
Иллюстративное фото - Getty Images

Ночью 1 февраля Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских беспилотников в нескольких областях Украины.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Днепропетровская, Запорожская - угроза применения ударных БпЛА!"

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00:55: "БпЛА в направлении Павлограда с юга!"

1:12: "Шахеды" на Днепропетровщине движутся на Харьковщину!"

1:41: ""Шахеды" на Харьковщине движутся на Полтавщину!"

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1:54: "Группа "Шахедов" изменила направление движения, движутся на Днепр!"

Обновлено: В 2:38 ПС сообщили об отбое угрозы ударных БпЛа.

Темы: ШахедбеспилотникиВоздушные силы ВСУ
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