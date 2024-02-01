Европа устала не от Украины, а от Орбана – Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск уверен, что в конце концов страны ЕС найдут аргументы, чтобы убедить премьера Венгрии Виктора Орбана разблокировать финансирование для Украины.

Источник: "Европейская правда", Туск перед началом специального саммита в Брюсселе

Прямая речь: "Нет так называемой проблемы усталости от Украины, а есть проблема усталости от Виктора Орбана. Мы должны решить столько проблем, и конечно, нам сегодня нужно укрепить наше единство вокруг Украины".

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Детали: По его словам, он не может понять и принять эту "очень странную" и "очень эгоистичную игру" Орбана. Глава польского правительства добавил, что нет места для компромисса по украинскому вопросу.

"Виктору Орбану решать, является ли Венгрия частью нашего сообщества или нет. Это черно-белая история. Моя интуиция подсказывает мне, что мы найдем какие-то сильные аргументы, чтобы в конце концов убедить Орбана", – подчеркнул Туск.

Польский премьер выразил мнение, что в среднесрочной перспективе "мы должны больше думать, возможно, не о жестких мерах, но о более четких последствиях" для Венгрии.

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"Украинский вопрос – это экзистенциальный вопрос не только для Польши, а для всех нас, и сегодняшняя позиция Виктора касается безопасности. Это что-то такое очевидное и одновременно неприемлемое, поэтому мы должны думать обо всех возможных мерах и всех возможных последствиях в будущем, но, возможно, не сегодня", – резюмировал Туск.

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