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Европа устала не от Украины, а от Орбана – Туск

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 1 февраля 2024, 11:33
Европа устала не от Украины, а от Орбана – Туск
ДОНАЛЬД ТУСК, ФОТО С FACEBOOK-СТРАНИЦЫ DONALD TUSK

Премьер-министр Польши Дональд Туск уверен, что в конце концов страны ЕС найдут аргументы, чтобы убедить премьера Венгрии Виктора Орбана разблокировать финансирование для Украины.

Источник: "Европейская правда", Туск перед началом специального саммита в Брюсселе

Прямая речь: "Нет так называемой проблемы усталости от Украины, а есть проблема усталости от Виктора Орбана. Мы должны решить столько проблем, и конечно, нам сегодня нужно укрепить наше единство вокруг Украины".

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Детали: По его словам, он не может понять и принять эту "очень странную" и "очень эгоистичную игру" Орбана. Глава польского правительства добавил, что нет места для компромисса по украинскому вопросу.

"Виктору Орбану решать, является ли Венгрия частью нашего сообщества или нет. Это черно-белая история. Моя интуиция подсказывает мне, что мы найдем какие-то сильные аргументы, чтобы в конце концов убедить Орбана", – подчеркнул Туск.

Польский премьер выразил мнение, что в среднесрочной перспективе "мы должны больше думать, возможно, не о жестких мерах, но о более четких последствиях" для Венгрии.

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"Украинский вопрос – это экзистенциальный вопрос не только для Польши, а для всех нас, и сегодняшняя позиция Виктора касается безопасности. Это что-то такое очевидное и одновременно неприемлемое, поэтому мы должны думать обо всех возможных мерах и всех возможных последствиях в будущем, но, возможно, не сегодня", – резюмировал Туск.

Напомним:

  • Орбан подтвердил, что в минувшую субботу Будапешт направил в Брюссель компромиссное соглашение по разблокированию финансирования ЕС для Украины в объеме 50 млрд евро.
  • По его словам, компромисс заключается в том, что финансирование Украине будет выделяться при условии, "если вы гарантируете, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать присылать эти деньги или нет". То есть, по сути, это означает возможность для Венгрии ежегодно блокировать помощь.
  • По данным СМИ, лидеры Евросоюза предложат внести в решение саммита ЕС идею проводить ежегодные обсуждения запланированного пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, чтобы заручиться поддержкой Венгрии в утверждении выделения средств.

Темы: ОрбанПольшаВенгрияУкраина
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