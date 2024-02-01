ЕС согласовал выделение 50 млрд для Украины: поддержали все 27 стран

Лидеры ЕС в четверг достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на президента Европейского совета Шарля Мишеля

Детали: Он отметил, что решение было принято всеми 27 странами-членами ЕС.

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"Это обеспечивает стабильное, долгосрочное, предсказуемое финансирование для Украины. ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины; мы знаем, что стоит на кону", - подчеркнул Мишель.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Мишеля и лидеров ЕС за помощь.

"Очень важно, что решение было принято всеми 27 лидерами. Это в очередной раз доказывает мощное единство Евросоюза. Продолжение финансовой поддержки ЕС для Украины укрепит нашу долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию", - написал он.

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Вдячний @CharlesMichel і лідерам держав – членів ЄС за створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility обсягом до 50 млрд євро на 2024–2027 роки.



Дуже важливо, що рішення було ухвалене всіма 27 лідерами. Це вкотре доводить потужну єдність Євросоюзу.



Продовження… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2024

Официально пока неизвестны детали согласованного в ЕС решения. По неофициальным данным журналистов, через два года будет пересмотр финпомощи для Украины, однако Венгрия не будет иметь права вето.

Венгерский премьер Виктор Орбан предлагал компромиссное соглашение по разблокированию финансирования ЕС для Украины в объеме 50 млрд евро.

По его словам, компромисс должен был бы заключаться в том, что финансирование Украине будет выделяться при условии, "если вы гарантируете, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать присылать эти деньги или нет". То есть, по сути, это значило бы возможность для Венгрии ежегодно блокировать помощь.

Перед саммитом лидеры ЕС выражали уверенность, что компромисс по разблокированию финансирования для Украины в объеме 50 млрд евро будет достигнут между 27 странами ЕС.