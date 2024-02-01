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Спецоперация ГУР МО: в Крыму затоплен ракетный катер РФ "Ивановец"

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 февраля 2024, 12:49
Спецоперация ГУР МО: в Крыму затоплен ракетный катер РФ Ивановец
Ракетный катер ЧФ РФ "Ивановец". Фото с сайта kchf.ru

В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ.

Источник: ГУР

Дословно: "Операция стала возможной при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы United24.

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Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением - "Ивановец" дал крен на корму и затонул".

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Детали: В ГУР отмечают, что стоимость утраченного государством-агрессором корабля составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов.

Поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела.

Дополнительно: По данным из открытых источников, в ЧФ РФ до 5 подобных катеров. Согласно тактико-техническим характеристикам, экипаж подобного судна составляет 4 десятка человек.

Темы: ГУРКрымвойна
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