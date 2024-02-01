50 млрд для Украины: СМИ узнали о компромиссе ЕС с Орбаном

Лидеры ЕС договорились о компромиссе с Венгрией, чтобы одобрить выделение Украине макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро, и предотвратить вето со стороны Виктора Орбана.

Источник: Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов, "Европейская правда"

Детали: По данным собеседников издания, европейским лидерам удалось убедить Орбана тремя предложениями.

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Одно из них предусматривает ежегодный отчет Еврокомиссии о реализации пакета помощи.

Кроме того, состоятся дебаты на уровне лидеров о реализации пакета.

Также при необходимости через два года Европейский совет попросит Еврокомиссию предложить пересмотр нового бюджета.

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В проект выводов была также добавлена строка, отсылающая к выводам от декабря 2020 года, чтобы гарантировать, что оценка верховенства права в Венгрии Европейской комиссией будет справедливой и объективной.

Издание отмечает, что в Брюсселе считают эти уступки незначительными, поскольку лидеры избежали сценария, при котором Орбан имел бы возможность ежегодно накладывать вето на финансирование для Украины. Однако в то же время Орбан может провозгласить победу дома, заявив, что Венгрия добилась включения пересмотра помощи Украине.

Напомним: