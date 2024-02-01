Россияне хотят привлечь своих военных к "выборам" в оккупации – сопротивление

Оккупанты, которые дислоцируются на временно оккупированных территориях и не задействованы в боевых действиях, будут привлечены на "выборах президента рф".

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Главной задачей Кремля сейчас является попытка "легализовать" свое правление и политику нацизма.

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Для этого в РФ играют в "избирательный процесс", который продемонстрировал более 80% поддержки россиянами своего вождя Владимира Путина".

Детали: Сообщается, что все военные РФ, которые не привлекаются к боевым действиям, но находятся на ВОТ, должны подать заявление на голосование в марте, чтобы нарастить посещаемость "избирательных участков".

В ЦНС призвали жителей ВОТ помочь сорвать планы врага и сообщать о скоплении таких "избирателей" и складах их техники по ссылке.

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Также сообщать о предателях, которые работают в "избирательных участках", чтобы они не смогли избежать ответственности.