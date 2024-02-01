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Актер из "Бандитского Петербурга" получил подозрение от СБУ за поддержку войны и Путина

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 февраля 2024, 15:44
Актер из Бандитского Петербурга получил подозрение от СБУ за поддержку войны и Путина
Дмитрий Певцов. иллюстративное фото из Википедии

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера Дмитрия Певцова, который публично поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины и объявила ему подозрение по трем статьям Уголовного кодекса.

Источник: СБУ, Винницкая областная прокуратура

Детали: Российский актер является депутатом Госдумы России и входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора.

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По данным следствия, Певцов неоднократно выступал в поддержку российских оккупантов во время массовых мероприятий с участием президента РФ Путина.

Также злоумышленник часто выступал в эфирах центральных телеканалов РФ, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины.

Кроме того в интервью кремлевским пропагандистам он рассказывал о том, как лично голосовал за признание "независимости" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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При этом фигурант оправдывал преступные действия российских войск и оккупационных администраций РФ во временно захваченных регионах Украины.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности в пользу Кремля.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Певцову о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

▪️ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ ст. 436 (пропаганда войны).

За указанные преступления предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дословно СБУ: "Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против нашего государства".

Темы: РосcиявойнаСБУ
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