Кулеба о решении ЕС: Условие Венгрии не прошло, проблема "вето" исчезла

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия не добилась от ЕС ежегодного согласования помощи Украине, что снимает проблему "вето" оказания поддержки нашей стране.

Источник: Кулеба после объявления о договоренности лидеров ЕС, передает "Европейская правда"

Прямая речь Кулебы: "Второе: не прошла норма о том, что ежегодно нужно снова на Евросовете принимать решение о выделении на следующий год конкретной суммы из этих 50 млрд. То есть, мы имеем многолетний финансовый инструмент, и проблема преодоления вето исчезла - ее не будет".

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Детали: Кулеба назвал договоренность "большим решением", которое подчеркнуло лидерство Европы.

Он отметил как важный положительный момент то, что это единогласное решение всех 27 стран ЕС, включая Венгрию.

Министр считает, что это решение четко продемонстрировало, что "усталости от войны" в Европе нет, и что это будет правильным сигналом также для дискуссий о помощи Украине в Конгрессе США.

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