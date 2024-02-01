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Зеленский призвал ЕС одобрить отдельный инструмент, чтобы финансировать оружие для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 1 февраля 2024, 16:22
Зеленский призвал ЕС одобрить отдельный инструмент, чтобы финансировать оружие для Украины
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в своем обращении к Евросовету, саммиту лидеров ЕС, призвал создать в Европейском фонде мира, из которого оплачивали военную поддержку украинских сил, отдельный инструмент для Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Зеленский в начале речи отметил, что в этом году очень важно, чтобы Европа продемонстрировала эффективность решений, поскольку к поддержке России присоединилась теперь и Северная Корея, в дополнение к Ирану, а выполнение европейского плана о миллионе снарядов для Украины пока задерживается.

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Прямая речь Зеленского: "Это также сигнал глобальной конкуренции, в которой Европа не может позволить себе проиграть. Поэтому сегодня ваше единство очень нужно для того, чтобы создать Фонд поддержки Украины в рамках Европейского фонда мира. Это надежность и долгосрочная поддержка, которую мы должны противопоставить существующим вызовам. Не менее 5 млрд евро в год, в течение 4 лет. Это четкий приоритет".

Также он призвал европейских лидеров активно включиться в подготовку Глобального саммита мира для обсуждения предложенной Киевом "формулы мира".

"Сегодня Европа посылает сигнал через Атлантический океан и по всему миру, что основанный на правилах международный порядок выдержит все вызовы. Европа задает тон в международных делах своим единством. Теперь это факт, и так должно оставаться", – добавил президент, благодаря Евросовет за решение о 50 млрд евро на поддержку Украины.

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Темы: Зеленскийпомощь УкраинеоружиеЕС
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