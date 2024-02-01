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Залужный назвал три основные цели на 2024 год в войне с Россией

Станислав ПогориловЧетверг, 1 февраля 2024, 19:30
Залужный назвал три основные цели на 2024 год в войне с Россией
Валерий Залужный, фото: Getty Images

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный в своей колонке для CNN очертил три главные цели, на которых надо сосредоточить усилия в войне против российской агрессии.

Источник: колонка Залужного для CNN

Прямая речь Залужного: "Таким образом, в 2024 году мы должны сосредоточить наши основные усилия на трех направлениях:

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  • Создание системы обеспечения наших Вооруженных сил высокотехнологичными средствами.
  • Внедрение новой философии подготовки и ведения боевых действий, которая учитывает ограничения в средствах и способах их применения.
  • И как можно быстрее осваивать новые боевые возможности".

Детали: По его словам, Украина уже обладает возможностями для уничтожения врага и обеспечения существования государственности.

"Нашей целью должно быть использование момента - максимальное накопление новейших боевых возможностей, которые позволят нам меньше ресурсов направлять на нанесение максимального вреда врагу, прекращение агрессии и защиту Украины от нее в будущем", - подчеркнул Залужный.

Темы: ЗалужныйУкраинавойна
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