Залужный назвал три основные цели на 2024 год в войне с Россией
Четверг, 1 февраля 2024, 19:30
Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный в своей колонке для CNN очертил три главные цели, на которых надо сосредоточить усилия в войне против российской агрессии.
Источник: колонка Залужного для CNN
Прямая речь Залужного: "Таким образом, в 2024 году мы должны сосредоточить наши основные усилия на трех направлениях:
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- Создание системы обеспечения наших Вооруженных сил высокотехнологичными средствами.
- Внедрение новой философии подготовки и ведения боевых действий, которая учитывает ограничения в средствах и способах их применения.
- И как можно быстрее осваивать новые боевые возможности".
Детали: По его словам, Украина уже обладает возможностями для уничтожения врага и обеспечения существования государственности.
"Нашей целью должно быть использование момента - максимальное накопление новейших боевых возможностей, которые позволят нам меньше ресурсов направлять на нанесение максимального вреда врагу, прекращение агрессии и защиту Украины от нее в будущем", - подчеркнул Залужный.