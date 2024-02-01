Залужный: Перед ВСУ стоит вызов создать систему технологического перевооружения

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей колонке для CNN заявил, что перед Вооруженными силами стоит вызов по созданию совершенно новой государственной системы технологического перевооружения.

Источник: колонка Залужного для CNN

Прямая речь Залужного: "Вызов, который стоит перед нашими Вооруженными силами, нельзя недооценивать. Он заключается в создании совершенно новой государственной системы технологического перевооружения".

Реклама:

Детали: По словам главнокомандующего, с учетом того, чем обладают ЗСУ на данный момент, создание такой системы может быть достигнуто за пять месяцев. "Наши партнеры придерживаются такого же мнения", - подчеркнул Залужный.

Он считает, что эти пять месяцев, в частности, будут потрачены на создание соответствующей организационной структуры, заполнение и оснащение должностей, обучение и поддержку, развитие вспомогательной инфраструктуры и логистики, а также разработку доктринальной базы.

При этом он перечислил проблемы, которые мешают развитию ВСУ, среди них, в частности, неспособность государственных институтов в Украине улучшить уровень укомплектованности наших Вооруженных сил без применения непопулярных мер, а также несовершенство нормативно-правовой базы в нашей стране и частичная монополизация оборонной промышленности.

ВИДЕО ДНЯ

"Наш боевой опыт, особенно с 2022 года, является уникальным - но в интересах победы мы должны постоянно искать новые пути и новые возможности, которые помогут нам получить преимущество над врагом", - отметил Залужный.