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Залужный: Перед ВСУ стоит вызов создать систему технологического перевооружения

Станислав ПогориловЧетверг, 1 февраля 2024, 20:05
Залужный: Перед ВСУ стоит вызов создать систему технологического перевооружения
Валерий Залужный, фото: Getty Images

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей колонке для CNN заявил, что перед Вооруженными силами стоит вызов по созданию совершенно новой государственной системы технологического перевооружения.

Источник: колонка Залужного для CNN

Прямая речь Залужного: "Вызов, который стоит перед нашими Вооруженными силами, нельзя недооценивать. Он заключается в создании совершенно новой государственной системы технологического перевооружения".

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Детали: По словам главнокомандующего, с учетом того, чем обладают ЗСУ на данный момент, создание такой системы может быть достигнуто за пять месяцев. "Наши партнеры придерживаются такого же мнения", - подчеркнул Залужный.

Он считает, что эти пять месяцев, в частности, будут потрачены на создание соответствующей организационной структуры, заполнение и оснащение должностей, обучение и поддержку, развитие вспомогательной инфраструктуры и логистики, а также разработку доктринальной базы.

При этом он перечислил проблемы, которые мешают развитию ВСУ, среди них, в частности, неспособность государственных институтов в Украине улучшить уровень укомплектованности наших Вооруженных сил без применения непопулярных мер, а также несовершенство нормативно-правовой базы в нашей стране и частичная монополизация оборонной промышленности.

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"Наш боевой опыт, особенно с 2022 года, является уникальным - но в интересах победы мы должны постоянно искать новые пути и новые возможности, которые помогут нам получить преимущество над врагом", - отметил Залужный.

Темы: ЗалужныйВооруженные силывойна
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