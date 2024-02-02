В Украине фиксировали российские ударные БПЛА
Российские войска вечером 1 февраля запустили ударные беспилотники с юга.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "БПЛА в Николаевской области (Баштанский район) курсом на Кировоградщину".
Детали: Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Херсонской областях.
В 22:58 сообщили, что БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный. В Кировоградской области обьявили тревогу.
В 00.09 военные обновили направления движения беспилотников:
- БпЛА из Кировоградской области в Днепропетровскую (курс восточный);
- БпЛА с Николаевщины в Кировоградскую область (курс северный);
- БпЛА из Николаевской области в Днепропетровскую область (курс северо-восточный).
В 00:32 стало известно, что несколько групп БпЛА с юга заходят в Николаевскую область, курс северный и северо-восточный.
В 00:52 угроза ударных БпЛА возникла в Харьковской области.
В 01.21 очередная группа БпЛА с Херсонщины направляется в Николаевскую область, курс северо-западный.
В 1.23 угроза ударных БпЛА возникла для Донецкой области.
В 1.59 появились следующие обновления по движению беспилотников:
- БпЛА в Донецкой области движутся на восток;
- БпЛА на границе Харьковской и Днепропетровской областей движутся в направлении Донецкой области, курс юго-восточный;
- БпЛА на Кировоградщине, купрс на Кременчуг;
- БпЛА на Николаевщине с Херсонщины, курс северо-западный;
- БпЛА в Николаевской области, курс северный;
- БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей из акватории Черного моря, курс северо-восточный.
В 2.59 стало известно, что одна группа БпЛА в Харьковской области движется на север. Вторая группа БпЛА в Кировоградской области и движется на восток.
В 3:34 воздушники сообщили, что в Кривом Роге, в районе города находится вражеский ударный БпЛА. Жителей попросили находиться в укрытиях.
4.37 раздался отбой угрозы ударных БпЛА для южных областей.