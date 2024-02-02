В Украине фиксировали российские ударные БПЛА

Российские войска вечером 1 февраля запустили ударные беспилотники с юга.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "БПЛА в Николаевской области (Баштанский район) курсом на Кировоградщину".

Реклама:

Детали: Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Херсонской областях.

В 22:58 сообщили, что БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный. В Кировоградской области обьявили тревогу.

В 00.09 военные обновили направления движения беспилотников:

ВИДЕО ДНЯ

Карта alerts.in.ua

БпЛА из Кировоградской области в Днепропетровскую (курс восточный);

БпЛА с Николаевщины в Кировоградскую область (курс северный);

БпЛА из Николаевской области в Днепропетровскую область (курс северо-восточный).

В 00:32 стало известно, что несколько групп БпЛА с юга заходят в Николаевскую область, курс северный и северо-восточный.

В 00:52 угроза ударных БпЛА возникла в Харьковской области.

В 01.21 очередная группа БпЛА с Херсонщины направляется в Николаевскую область, курс северо-западный.

В 1.23 угроза ударных БпЛА возникла для Донецкой области.

В 1.59 появились следующие обновления по движению беспилотников:

БпЛА в Донецкой области движутся на восток;

БпЛА на границе Харьковской и Днепропетровской областей движутся в направлении Донецкой области, курс юго-восточный;

БпЛА на Кировоградщине, купрс на Кременчуг;

БпЛА на Николаевщине с Херсонщины, курс северо-западный;

БпЛА в Николаевской области, курс северный;

БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей из акватории Черного моря, курс северо-восточный.

В 2.59 стало известно, что одна группа БпЛА в Харьковской области движется на север. Вторая группа БпЛА в Кировоградской области и движется на восток.

В 3:34 воздушники сообщили, что в Кривом Роге, в районе города находится вражеский ударный БпЛА. Жителей попросили находиться в укрытиях.

4.37 раздался отбой угрозы ударных БпЛА для южных областей.