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В Украине фиксировали российские ударные БПЛА

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивПятница, 2 февраля 2024, 03:10
В Украине фиксировали российские ударные БПЛА
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Российские войска вечером 1 февраля запустили ударные беспилотники с юга.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "БПЛА в Николаевской области (Баштанский район) курсом на Кировоградщину".

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Детали: Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Херсонской областях.

В 22:58 сообщили, что БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный. В Кировоградской области обьявили тревогу.

В 00.09 военные обновили направления движения беспилотников:

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  • БпЛА из Кировоградской области в Днепропетровскую (курс восточный);
  • БпЛА с Николаевщины в Кировоградскую область (курс северный);
  • БпЛА из Николаевской области в Днепропетровскую область (курс северо-восточный).

В 00:32 стало известно, что несколько групп БпЛА с юга заходят в Николаевскую область, курс северный и северо-восточный.

В 00:52 угроза ударных БпЛА возникла в Харьковской области.

В 01.21 очередная группа БпЛА с Херсонщины направляется в Николаевскую область, курс северо-западный.
В 1.23 угроза ударных БпЛА возникла для Донецкой области.

В 1.59 появились следующие обновления по движению беспилотников:

  • БпЛА в Донецкой области движутся на восток;
  • БпЛА на границе Харьковской и Днепропетровской областей движутся в направлении Донецкой области, курс юго-восточный;
  • БпЛА на Кировоградщине, купрс на Кременчуг;
  • БпЛА на Николаевщине с Херсонщины, курс северо-западный;
  • БпЛА в Николаевской области, курс северный;
  • БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей из акватории Черного моря, курс северо-восточный.

В 2.59 стало известно, что одна группа БпЛА в Харьковской области движется на север. Вторая группа БпЛА в Кировоградской области и движется на восток.

В 3:34 воздушники сообщили, что в Кривом Роге, в районе города находится вражеский ударный БпЛА. Жителей попросили находиться в укрытиях.

4.37 раздался отбой угрозы ударных БпЛА для южных областей.

Темы: беспилотникивоздушная тревогавойна
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