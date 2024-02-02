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На Кировоградщину осуществили массированную дроновую атаку – председатель ОГА

Алена ИвашкивПятница, 2 февраля 2024, 04:45
На Кировоградщину осуществили массированную дроновую атаку – председатель ОГА
Фото иллюстративное Getty images

В ночь на 2 февраля состоялась массированная дроновая атака на Кировоградщину и соседние области.

Источник: председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram

Детали: По его словам, отработала ПВО в городе Кропивницком и Кропивницком районе. Предварительно - без пострадавших.

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Темы: войнабеспилотники
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