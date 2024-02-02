На Кировоградщину осуществили массированную дроновую атаку – председатель ОГА
Пятница, 2 февраля 2024, 04:45
В ночь на 2 февраля состоялась массированная дроновая атака на Кировоградщину и соседние области.
Источник: председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram
Детали: По его словам, отработала ПВО в городе Кропивницком и Кропивницком районе. Предварительно - без пострадавших.
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Чиновник призвал не игнорировать тревогу.
Предыстория:
- Ранее этой ночью в Кропивницком были слышны взрывы.
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