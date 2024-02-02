Великобритания проведет запуск ядерной ракеты с подводной лодки: впервые за 8 лет

Великобритания в ближайшие дни проведет испытательный запуск ядерной ракеты с подводной лодки в Атлантическом океане − это произойдет впервые с 2016 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph

Детали: Испытание, в котором задействуют муляж ядерной боеголовки, состоится до 4 февраля примерно в 90 км от восточного побережья Флориды с радиусом действия 5 900 км.

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Сообщается, что судоходные компании предупредили о том, что будут проводить испытания, когда подводная лодка HMS Vanguard прибыла в Атлантический океан.

Последний раз Великобритания испытывала ядерное оружие в 2016 году.

Издание отмечает, что, хотя такие испытания планируются заранее и не являются прямым ответом на геополитическую деятельность, однако они происходят на фоне обострения кризиса в Красном море.

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Предыстория:

Ранее на этой неделе британский министр обороны Грант Шаппс встретился со своим американским коллегой Ллойдом Остином, чтобы обсудить события в регионе и пути преодоления общих угроз.

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