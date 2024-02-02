Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Орбану не понравилось, что Кулеба назвал его провенгерским

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 2 февраля 2024, 12:52
Орбану не понравилось, что Кулеба назвал его провенгерским
Фото: Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неожиданно выразил недовольство заявлением главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который назвал его провенгерским политиком.

Источник: "Европейская правда", об этом Орбан заявил в эфире радио Kossuth, сообщает Telex.

Детали: Орбан гневно сказал, что его "не интересует" мнение украинской власти.

Реклама:

"Страна не должна опуститься до того, чтобы кто-то другой мог рассказывать нам, какими являются премьер-министр и министр иностранных дел Венгрии", - отметил Орбан.

По его словам, Венгрия - это "суверенная страна", которая "не претендует на одобрение" других стран.

"Пусть соседи-славяне не рассказывают мне, кто мы есть, о тысячелетнем венгерском государстве. Мы сами это решим. Возможно, они имели в виду это как дружеский жест, но страна, которая себя уважает, не может такого сказать, а если скажут, то не удивляйтесь, мы это пропустим мимо ушей", - добавил Орбан.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в интервью венгерскому порталу Telex Кулеба сказал, что его венгерский коллега Петер Сийярто и премьер Венгрии Виктор Орбан - не пророссийские, а провенгерские политики.

Его заявление прозвучало после переговоров с Сийярто и главой Офиса президента Андреем Ермаком в Ужгороде.

О деталях договоренностей с Венгрией смотрите видеоанализ "ЕвроПравды".

Темы: ОрбанКулеба ДмитрийВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Зеленский официально уволил Залужного – указ

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Орбан
Орбан заявил, что его миссия выполнена, потому что деньги Венгрии не пойдут в Украину
50 млрд для Украины: СМИ узнали о компромиссе ЕС с Орбаном
Европа устала не от Украины, а от Орбана – Туск
Последние новости
02:50
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
01:54
В интервью Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
01:37
Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский и чего от него ожидать
00:50
Вражеская атака "Шахедов" на Харьковскую область: в ОВА сообщили о последствиях
23:58
ОбновленоРоссияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
23:38
В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ
23:37
КолонкаБерлинская о Залужном: То, что он сделал, спасло жизни сотням тысяч людей
23:31
Экономические 8 февраля: в правительстве разрабатывают электронные военные билеты, в спонсоры войны попала американская компания
23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
22:48
США объявили о дополнительных санкциях против российских бриллиантов
Все новости...
Реклама: