Орбану не понравилось, что Кулеба назвал его провенгерским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неожиданно выразил недовольство заявлением главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который назвал его провенгерским политиком.

Источник: "Европейская правда", об этом Орбан заявил в эфире радио Kossuth, сообщает Telex.

Детали: Орбан гневно сказал, что его "не интересует" мнение украинской власти.

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"Страна не должна опуститься до того, чтобы кто-то другой мог рассказывать нам, какими являются премьер-министр и министр иностранных дел Венгрии", - отметил Орбан.

По его словам, Венгрия - это "суверенная страна", которая "не претендует на одобрение" других стран.

"Пусть соседи-славяне не рассказывают мне, кто мы есть, о тысячелетнем венгерском государстве. Мы сами это решим. Возможно, они имели в виду это как дружеский жест, но страна, которая себя уважает, не может такого сказать, а если скажут, то не удивляйтесь, мы это пропустим мимо ушей", - добавил Орбан.

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Напомним, в интервью венгерскому порталу Telex Кулеба сказал, что его венгерский коллега Петер Сийярто и премьер Венгрии Виктор Орбан - не пророссийские, а провенгерские политики.

Его заявление прозвучало после переговоров с Сийярто и главой Офиса президента Андреем Ермаком в Ужгороде.

О деталях договоренностей с Венгрией смотрите видеоанализ "ЕвроПравды".