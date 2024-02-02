Идентифицировали участников банды, которая во время оккупации ограбила дом Добкина

Прокуроры идентифицировали 8 злоумышленников во главе с криминальным авторитетом "Чижом", которые грабили гражданских во время оккупации Волчанской громады.

Источник: Харьковская областная прокуратура, "Судебный репортер"

Детали: Речь идет о четырех военных российской армии и четырех гражданах Украины. Им объявлено подозрение по фактам нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

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По данным следствия, во время оккупации Волчанска местный житель - известный криминальный авторитет по прозвищу "Чиж" - решил грабить и обворовывать гражданское население. Для этого он привлек четырех российских военнослужащих и трех жителей города Волчанск: 33-летнего жителя, 47-летнего ранее судимого мужчину и 37-летнюю женщину. Преступления они совершали в период с конца февраля 2022 года до мая того же года.

Так, в марте 2022 года подозреваемые приехали в дом экс-мэра Харькова (как пишет "Судебный репортер", владелицей дома является Алла Добкина - мать Михаила Добкина, в прошлом нардепа, экс-главы Харьковской облгосадминистрации, экс-мэра Харькова, который был членом пророссийских "Партии регионов" и "Оппозиционного блока") в оккупированном селе Бугаевка Волчанской громады.

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В доме на тот момент находились два охранника, поэтому злоумышленники начали требовать все машины и имущество семьи, угрожая огнестрельным оружием.

Они забрали два прогулочных судна, мотоцикл, два прицепа к нему и бытовую технику.

В садовом товариществе в селе Бугаевка они забрали из частных домовладений квадроцикл "Outlander", автомобиль "Land Rover Range Rover Autobiography", деньги в сумме 2500 долларов США, бытовую технику и тому подобное. Во время очередного грабежа одного из домов они приказали двум охранникам залезть в шкаф и не выходить оттуда два часа.

13 апреля 2022 года двое подозреваемых - 47-летний ранее судимый мужчина и 37-летняя женщина - ограбили брата директора Волчанского лесхоза: они завладели автомобилями и снегоходом. Как сообщалось ранее, в убийстве самого директора лесхоза обвиняют "Чижа". Это дело находится на рассмотрении в Чугуевском городском суде Харьковской области.

Кроме того, "Чиж" насильно посадил в автомобиль мужчину, который 24 февраля 2022 года сорвал флаг РФ, который был поднят на площади Волчанска. Подозреваемый привез потерпевшего к месту, где оккупанты осуществляли допросы и удерживали гражданских лиц. Мужчину избили руками и кувалдой, одели на голову мешок и около 4 часов незаконно удерживали и пытали. Затем злоумышленники вывезли потерпевшего на обочину дороги и отпустили.

Аналогичным образом пострадал еще один местный житель. У него требовали вернуть оружие, которое он забрал из разбитой колонны вооруженных сил РФ у окраин села Шестаково. У мужчины забрали двух сыновей и поместили в камеру. Одного из них подвергали пыткам, пока отец не вернул оружие оккупантам.

Предварительно, общая сумма ущерба, нанесенного всем пострадавшим, достигает почти 9 миллионов гривен.

Семерым злоумышленникам сообщено о подозрении заочно. Решается вопрос об объявлении их в розыск.

По данным "Судебного репортера", это такие граждане:

Артем Борисов, 1996 г.р., с позывным "13", уроженец Луганской области, гражданин Украины, который в 2018-м оформил российское гражданство и служит в вооруженных силах РФ в составе диверсионно-штурмовой "Русич";

Дмитрий Кузьмин, 1977 г.р., с позывным "Феникс", гражданин РФ, служит в отдельном бригадно-тактическом формировании №1 "ЛНР";

Михаил Домрачев, 1995 г.р., с позывным "Гиря-Форвард", гражданин РФ, служит в отдельном бригадно-тактическом формировании №1 "ЛНР";

Сергей Мушта, 1981 г.р., с позывным "Марс1", служит в отдельном бригадно-тактическом формировании №1 "ЛНР";

Виталий Гречко, 1976 г.р., уроженец города Волчанска, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности и чье местонахождение пока не установлено.

Бежан Гаспарян, 1990 г.р., житель города Волчанска, чье местонахождение после оккупации не установлено;

Алина Белуха, 1986 г.р., гражданка Украины, зарегистрированная в городе Волчанске Харьковской области. Она считается причастной к двум эпизодам, когда при ее пособничестве военные РФ и коллаборанты похитили три автомобиля и снегоход.

В свою очередь "Чиж" (по данным "Судебного репортера", гражданин Чигринов Д.С.) уже получил приговор в другом уголовном производстве.

Суд признал его виновным в государственной измене. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.