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Немецкий канал снял репортаж из оккупированного Мариуполя: МИД Украины требует объяснений

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 2 февраля 2024, 14:08
Немецкий канал снял репортаж из оккупированного Мариуполя: МИД Украины требует объяснений
Фото из Twitter Oleh Nikolenko

Репортер немецкого телеканала ZDF посетил временно оккупированный Мариуполь, откуда снял репортаж, Министерство иностранных дел Украины призывает канал объяснить поездку, которая состоялась без согласования с Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление спикера МИД Олега Николенко

Прямая речь Николенко: "Призываем ZDF предоставить официальные объяснения. Нарушение законодательства Украины может повлиять на дальнейшую деятельность этого телеканала в Украине".

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Детали: Он отметил, что "искажение реальности" не может считаться журналистской работой, и что глава московского бюро ZDF не получал от Киева согласия на поездку в Мариуполь, что является нарушением украинского законодательства.

Предыстория:

  • Журналист общественного вещателя Германии ZDF Армин Кёрпер, возглавляющий московское бюро телеканала, снял репортаж с искаженной картиной о жизни в оккупированном Россией Мариуполе.
  • Перед этим на сюжет отреагировал посол Украины в Германии Алексей Макеев, добавив, что сюжет вызвал резко негативную реакцию и среди многих знакомых немецких экспертов и журналистов, в том числе коллег Кёрпера с ZDF.
  • По его словам, украинское посольство сразу связалось с редакцией и там признали ошибку и заверили в уважении к территориальной целостности Украины.

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Темы: ГерманияСМИМариупольМИД
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