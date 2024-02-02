Немецкий канал снял репортаж из оккупированного Мариуполя: МИД Украины требует объяснений
Пятница, 2 февраля 2024, 14:08
Репортер немецкого телеканала ZDF посетил временно оккупированный Мариуполь, откуда снял репортаж, Министерство иностранных дел Украины призывает канал объяснить поездку, которая состоялась без согласования с Украиной.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление спикера МИД Олега Николенко
Прямая речь Николенко: "Призываем ZDF предоставить официальные объяснения. Нарушение законодательства Украины может повлиять на дальнейшую деятельность этого телеканала в Украине".
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Детали: Он отметил, что "искажение реальности" не может считаться журналистской работой, и что глава московского бюро ZDF не получал от Киева согласия на поездку в Мариуполь, что является нарушением украинского законодательства.
Предыстория:
- Журналист общественного вещателя Германии ZDF Армин Кёрпер, возглавляющий московское бюро телеканала, снял репортаж с искаженной картиной о жизни в оккупированном Россией Мариуполе.
- Перед этим на сюжет отреагировал посол Украины в Германии Алексей Макеев, добавив, что сюжет вызвал резко негативную реакцию и среди многих знакомых немецких экспертов и журналистов, в том числе коллег Кёрпера с ZDF.
- По его словам, украинское посольство сразу связалось с редакцией и там признали ошибку и заверили в уважении к территориальной целостности Украины.
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