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Польские фермеры планируют новую блокаду границы с Украиной: говорят, лопнуло терпение

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 2 февраля 2024, 15:10
Польские фермеры планируют новую блокаду границы с Украиной: говорят, лопнуло терпение
Фото: Getty Images

Польские фермеры из профсоюза "Солидарность" анонсировали проведение всеобщей забастовки, с перекрытием дорог и пограничных переходов с Украиной, поскольку позиция Брюсселя неприемлема и их терпение лопнуло.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Дословно заявление профсоюза: "Наше терпение лопнуло. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года является неприемлемой для всего нашего аграрного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и декларации о сотрудничестве с Еврокомиссией и заявления о соблюдении всех решений Еврокомиссии по импорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку".

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Детали: Как заявили в профсоюзе, через неделю, в пятницу, 9 февраля, в 10 утра, будут заблокированы все пограничные переходы с Украиной. На какой срок, пока не сообщается.

Кроме того, в некоторых воеводствах должны начаться временные перекрытия дорог. Они продлятся с 9 февраля по 10 марта.

Польские фермеры недовольны предложением Еврокомиссии еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС.

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Польские фермеры заявляют, что будут бороться "до конца".

Как отмечается, одним из лидеров аграрной "Солидарности" является бывший министр сельского хозяйства в правительстве "Права и справедливости" Роберт Телус.

Напомним: В среду Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран-членов.

Читайте больше в статье "ЕвроПравды": Торговля с компромиссом: на каких условиях Украина сохранит свободный доступ к рынку ЕС

Темы: ПольшаУкраинаграница
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