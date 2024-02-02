Россияне нанесли удары по Ингульцу и Бериславу на Херсонщине, трое раненых - ОВА

Российские захватчики днем 2 февраля дважды обстреляли село Ингулец и сбросили взрывчатку с дрона на жителя Берислава Херсонской области, в результате чего трое мирных жителей были ранены.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно: "Российская армия атаковала Ингулец. В обед в результате вражеского обстрела пострадала 59-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную травму, ранения головы и ног. Бригада "скорой" оказала пострадавшей медпомощь на месте".

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Детали, сообщается, что позже оккупанты снова накрыли огнем населенный пункт, в результате чего был ранен 37-летний мужчина. С взрывной травмой и обломочными ранениями ноги его госпитализировали.

Также россияне сбросили взрывчатку с дрона на 46-летнего жителя Берислава, у него - взрывная травма, ранение ноги и перелом руки.

"Пострадавшего доставили в больницу. Ему оказывают медицинскую помощь", - отметили в ОВА.