Бундестаг одобрил бюджет-2024, в котором заложено почти €8 млрд для Украины
Нижняя палата немецкого парламента, Бундестаг 2 февраля с более чем месячной задержкой проголосовала за бюджет на 2024 год с жесткими долговыми ограничениями и отменой сельскохозяйственных субсидий, против чего выступали фермеры. В документе заложены почти 8 миллиардов евро военной помощи Украине, объявленные еще в прошлом году.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP
Детали: Бюджет Германии на 2024 год приняли 388 голосами "за" и 279 голосами "против". Он составит 477 млрд евро, из которых 39 млрд евро приходятся на заимствования.
Таким образом, ФРГ возвращается к конституционно закрепленной практике "долгового тормоза", который не позволяет государству занимать более 0,35% годового ВВП. Механизм приостановили в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 и позже продолжили из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Бюджет предусматривает более высокий налог на билеты на пассажирские рейсы, изменения в социальных выплатах, а также сокращение сельскохозяйственных субсидий - в частности поэтапную отмену налоговых льгот на дизельное топливо для фермеров, что вызвало возмущение последних.
В то же время в документе заложены почти 8 млрд евро военной помощи Украине, объявленные еще в прошлом году.
Верхняя палата парламента ФРГ – Бундесрат – еще не одобрила поэтапную отмену льгот на дизельное топливо для сельскохозяйственной техники. Соответствующее голосование ожидается 22 марта.
Что предшествовало:
- Ситуация с принятием бюджета Германии превратилась в хаос после ноябрьского решения Конституционного суда, который постановил, что Берлин не может перенаправить 60 млрд евро неиспользованных средств от пандемии COVID на климатические проекты.
- После того как Конституционный суд ФРГ запретил направить неиспользованные чрезвычайные средства, выделенные на борьбу с пандемией, на зеленые инициативы и поддержку промышленности, в проекте немецкого бюджета на 2024 год образовалась дыра в 17 млрд евро.