Бундестаг одобрил бюджет-2024, в котором заложено почти €8 млрд для Украины

Нижняя палата немецкого парламента, Бундестаг 2 февраля с более чем месячной задержкой проголосовала за бюджет на 2024 год с жесткими долговыми ограничениями и отменой сельскохозяйственных субсидий, против чего выступали фермеры. В документе заложены почти 8 миллиардов евро военной помощи Украине, объявленные еще в прошлом году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Бюджет Германии на 2024 год приняли 388 голосами "за" и 279 голосами "против". Он составит 477 млрд евро, из которых 39 млрд евро приходятся на заимствования.

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Таким образом, ФРГ возвращается к конституционно закрепленной практике "долгового тормоза", который не позволяет государству занимать более 0,35% годового ВВП. Механизм приостановили в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 и позже продолжили из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Бюджет предусматривает более высокий налог на билеты на пассажирские рейсы, изменения в социальных выплатах, а также сокращение сельскохозяйственных субсидий - в частности поэтапную отмену налоговых льгот на дизельное топливо для фермеров, что вызвало возмущение последних.

В то же время в документе заложены почти 8 млрд евро военной помощи Украине, объявленные еще в прошлом году.

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Верхняя палата парламента ФРГ – Бундесрат – еще не одобрила поэтапную отмену льгот на дизельное топливо для сельскохозяйственной техники. Соответствующее голосование ожидается 22 марта.

Что предшествовало: