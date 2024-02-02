Бой Усика с Фьюри отложили за две недели до поединка из-за травмы британца – СМИ
Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за четыре основных титула чемпиона мира в тяжелом весе не состоится в запланированную дату 17 февраля.
Источник: Суспільне.Спорт со ссылкой на журналиста Майка Коппинджера и Queensberry Promotions
Детали: Как сообщает журналист, британец во время подготовительного поединка получил порез у брови. Ему наложили швы, из-за которых обладатель пояса WBC не успеет подготовиться к поединку в феврале.
Фьюри извинениями отреагировал на перенос боя.
Прямая речь Фьюри: "Я полностью опустошен [этим] после столь долгой подготовки к этому бою, я находился в невероятных кондициях. Мне обидно всех причастных к этому великому событию. Я начну подготовку к новой дате боя, как только заживет глаз. Я могу только извиниться перед всеми, включая мою команду, команду Усика".
Промоутер Усика Александр Красюк отреагировал на новость о перенесении боя против Фьюри и опубликовал фото, где Усик продолжает спарринг-подготовку к бою.
Что предшествовало:
- Поединок между Усиком и Фьюри окончательно назначен на 17 февраля 2024 года, он должен был пройти в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.
- На кону будут три чемпионских пояса Усика WBA, WBO и IBF и титул WBC Фьюри. Поединок станет первым в истории мирового бокса, когда на кону будут все четыре пояса в супертяжелом весе.