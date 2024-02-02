Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Бой Усика с Фьюри отложили за две недели до поединка из-за травмы британца – СМИ

Татьяна ОлейникПятница, 2 февраля 2024, 20:20
Бой Усика с Фьюри отложили за две недели до поединка из-за травмы британца – СМИ
ФОТО - QUEENSBERRY PROMOTIONS В Х

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за четыре основных титула чемпиона мира в тяжелом весе не состоится в запланированную дату 17 февраля.

Источник: Суспільне.Спорт со ссылкой на журналиста Майка Коппинджера и Queensberry Promotions

Детали: Как сообщает журналист, британец во время подготовительного поединка получил порез у брови. Ему наложили швы, из-за которых обладатель пояса WBC не успеет подготовиться к поединку в феврале.

Реклама:
скриншот
скриншот

Фьюри извинениями отреагировал на перенос боя.

Прямая речь Фьюри: "Я полностью опустошен [этим] после столь долгой подготовки к этому бою, я находился в невероятных кондициях. Мне обидно всех причастных к этому великому событию. Я начну подготовку к новой дате боя, как только заживет глаз. Я могу только извиниться перед всеми, включая мою команду, команду Усика".

Промоутер Усика Александр Красюк отреагировал на новость о перенесении боя против Фьюри и опубликовал фото, где Усик продолжает спарринг-подготовку к бою.

ВИДЕО ДНЯ
 
Скриншот с Инстаграма Александра Красюка

Что предшествовало:

  • Поединок между Усиком и Фьюри окончательно назначен на 17 февраля 2024 года, он должен был пройти в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.
  • На кону будут три чемпионских пояса Усика WBA, WBO и IBF и титул WBC Фьюри. Поединок станет первым в истории мирового бокса, когда на кону будут все четыре пояса в супертяжелом весе.

Темы: спортУсик
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Зеленский официально уволил Залужного – указ

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Все новости...

Читайте УП В Google News

спорт
Чемпион "Формулы-1" Гамильтон перейдет в команду Ferrari в 2025 году
Латвия на законодательном уровне запретила сборным играть с россиянами и белорусами
Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года
Последние новости
03:56
Байден выступил с незапланированным обращением
02:50
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
01:54
В интервью Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
01:37
Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский и чего от него ожидать
00:50
Вражеская атака "Шахедов" на Харьковскую область: в ОВА сообщили о последствиях
23:58
ОбновленоРоссияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
23:38
В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ
23:37
КолонкаБерлинская о Залужном: То, что он сделал, спасло жизни сотням тысяч людей
23:31
Экономические 8 февраля: в правительстве разрабатывают электронные военные билеты, в спонсоры войны попала американская компания
23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
Все новости...
Реклама: