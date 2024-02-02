Бой Усика с Фьюри отложили за две недели до поединка из-за травмы британца – СМИ

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за четыре основных титула чемпиона мира в тяжелом весе не состоится в запланированную дату 17 февраля.

Источник: Суспільне.Спорт со ссылкой на журналиста Майка Коппинджера и Queensberry Promotions

Детали: Как сообщает журналист, британец во время подготовительного поединка получил порез у брови. Ему наложили швы, из-за которых обладатель пояса WBC не успеет подготовиться к поединку в феврале.

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Фьюри извинениями отреагировал на перенос боя.

Прямая речь Фьюри: "Я полностью опустошен [этим] после столь долгой подготовки к этому бою, я находился в невероятных кондициях. Мне обидно всех причастных к этому великому событию. Я начну подготовку к новой дате боя, как только заживет глаз. Я могу только извиниться перед всеми, включая мою команду, команду Усика".

Промоутер Усика Александр Красюк отреагировал на новость о перенесении боя против Фьюри и опубликовал фото, где Усик продолжает спарринг-подготовку к бою.

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Скриншот с Инстаграма Александра Красюка

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