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Россия запускала несколько групп ударных беспилотников

Татьяна ОлейникПятница, 2 февраля 2024, 23:47
Россия запускала несколько групп ударных беспилотников
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Вечером 2 февраля российские войска запустили ударные дроны в Украину с юга.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "В настоящее время "Шахеды" наблюдаются в Николаевской области в направлении Одесщины".

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Детали: Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Обновлено: В 21:31 воздушники сообщили, что БПЛА двигаются на границе Одесской и Николаевской области в направлении Кировоградщины.

В 22:14 предупредили об угрозе ударных БПЛА для Винницкой области.

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В 22:39 сообщили, что "Шахеды" в Одесской области, направляются в направлении Одессы.

В 22:53 воздушную тревогу объявили в Киевской области. Также сообщили, что "Шахеды" на севере Винницкой области и на юге Киевщины - курсом на Житомирщину.

В 23:35 сообщили о новой группе "Шахедов" на севере Херсонской области, которые двигаются в направлении Днепропетровщины, Кривого Рога. "Шахеды" на юге Житомирщины направляются в Житомир.

В 00.22 раздался отбой воздушной тревоги.

В 1.07 Воздушные силы снова сообщили о группе "Шахедов" на севере Херсона. Они двигались по направлению к Днепропетровщине.

Темы: беспилотникиШахедвоздушная тревогаОдесская область
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