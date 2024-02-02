Россия атаковала Миргородский район на Полтавщине, есть попадания

Вечером 2 февраля российские войска атаковали Полтавщину, есть попадания в Миргородском районе.

Источник: председатель ОВА Филипп Пронин, Воздушные силы

Прямая речь: "Враг в очередной раз атаковал Полтавщину. Во время последней воздушной тревоги в области слышали звуки взрывов. По предварительной информации есть попадания в Миргородском районе. К счастью, пострадавших нет".

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Детали: Воздушные силы сообщали, что на Миргород летела российская ракета.