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Россия атаковала Миргородский район на Полтавщине, есть попадания

Татьяна ОлейникПятница, 2 февраля 2024, 23:01
Россия атаковала Миргородский район на Полтавщине, есть попадания
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С FACEBOOK ВОЗДУШНОГО КОММАНДИРОВАНИЯ ЦЕНТР

Вечером 2 февраля российские войска атаковали Полтавщину, есть попадания в Миргородском районе.

Источник: председатель ОВА Филипп Пронин, Воздушные силы

Прямая речь: "Враг в очередной раз атаковал Полтавщину. Во время последней воздушной тревоги в области слышали звуки взрывов. По предварительной информации есть попадания в Миргородском районе. К счастью, пострадавших нет".

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Детали: Воздушные силы сообщали, что на Миргород летела российская ракета.

Темы: МиргородПолтавская областьракетный удар
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