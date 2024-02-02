The Washington Post пишет, что Залужному еще не выбрали замену

The Washington Post, со ссылкой на чиновника из Минобороны, пишет, что в Киеве еще не избрали замену главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Источник: The Washington Post

Детали: Издание отмечает, что замену Залужному еще выбирают, а задержка означает смятение.

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Дословно WP: "Задержка свидетельствует о нерешительности президента, главы администрации Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова или о смятении, поскольку потенциальные кандидаты, возможно, не желают браться за эту работу, учитывая слабые перспективы улучшения ситуации на поле боя в Украине в ближайшее время ".

Детали: Также издание со ссылкой на одного из собеседников пишет, что "Зеленский хочет дать Залужному новую должность, возможно, в надежде смягчить общественное неодобрение". Ему предлагали должность посла, но Залужный не может уволиться из рядов ВСУ, пока в Украине действует военное положение.

Также издание отмечает, что напряжение в отношениях Залужного и Зеленского возросло из-за разногласий по мобилизации.

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Один из украинских чиновников сообщил The Washington Post, что с одной стороны заместителем Залужного может быть кто-то из молодых офицеров, доказавших свою эффективность на поле боя, впрочем, у них может не хватать опыта управления. С другой стороны, выбор опытного Главнокомандующего может принести в должность "менталитет старой школы". Среди кандидатов называют главу ГУР Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.