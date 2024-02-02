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The Washington Post пишет, что Залужному еще не выбрали замену

Татьяна ОлейникПятница, 2 февраля 2024, 23:43
The Washington Post пишет, что Залужному еще не выбрали замену
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на брифинге 26 декабря. Фото Дмитрия Ларина, УП

The Washington Post, со ссылкой на чиновника из Минобороны, пишет, что в Киеве еще не избрали замену главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Источник: The Washington Post

Детали: Издание отмечает, что замену Залужному еще выбирают, а задержка означает смятение.

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Дословно WP: "Задержка свидетельствует о нерешительности президента, главы администрации Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова или о смятении, поскольку потенциальные кандидаты, возможно, не желают браться за эту работу, учитывая слабые перспективы улучшения ситуации на поле боя в Украине в ближайшее время ".

Детали: Также издание со ссылкой на одного из собеседников пишет, что "Зеленский хочет дать Залужному новую должность, возможно, в надежде смягчить общественное неодобрение". Ему предлагали должность посла, но Залужный не может уволиться из рядов ВСУ, пока в Украине действует военное положение.

Также издание отмечает, что напряжение в отношениях Залужного и Зеленского возросло из-за разногласий по мобилизации.

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Один из украинских чиновников сообщил The Washington Post, что с одной стороны заместителем Залужного может быть кто-то из молодых офицеров, доказавших свою эффективность на поле боя, впрочем, у них может не хватать опыта управления. С другой стороны, выбор опытного Главнокомандующего может принести в должность "менталитет старой школы". Среди кандидатов называют главу ГУР Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Темы: ЗалужныйЗеленскийВооруженные силы
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