Россия запускала несколько групп ударных беспилотников

Вечером 2 февраля российские войска запустили ударные дроны в Украину с юга.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "В настоящее время "Шахеды" наблюдаются в Николаевской области в направлении Одесщины".

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Детали: Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Обновлено: В 21:31 воздушники сообщили, что БПЛА двигаются на границе Одесской и Николаевской области в направлении Кировоградщины.

В 22:14 предупредили об угрозе ударных БПЛА для Винницкой области.

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В 22:39 сообщили, что "Шахеды" в Одесской области, направляются в направлении Одессы.

В 22:53 воздушную тревогу объявили в Киевской области. Также сообщили, что "Шахеды" на севере Винницкой области и на юге Киевщины - курсом на Житомирщину.

В 23:35 сообщили о новой группе "Шахедов" на севере Херсонской области, которые двигаются в направлении Днепропетровщины, Кривого Рога. "Шахеды" на юге Житомирщины направляются в Житомир.

В 00.22 раздался отбой воздушной тревоги.

В 1.07 Воздушные силы снова сообщили о группе "Шахедов" на севере Херсона. Они двигались по направлению к Днепропетровщине.

В 1.30 военные предупредили о "Шахедах" в направлении Кривого Рога.

В 1.33 стало известно об очередной группе "Шахедов" на севере Херсонщины. Они двигаются в направлении Днепропетровщины.

В 1.46 вражеские БпЛА двигались в направлении Кривого Рога

В 2.01 стало известно, что "Шахеды" на юге Днепропетровской области двигаются курсом на Кривой Рог.

Очередная группа "шахедов" на севере Херсонщины, направляются на Днепропетровщину.

В 2:25 Воздушные силы сообщили, что несколько новых групп на Херсонщине, движутся на север.

Остальные группы "Шахедов" на Днепропетровщине курсом на Кривой Рог.

В 3.01 во второй раз за ночь раздался отбой угрозы ударных БПЛА.