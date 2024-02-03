США нанесли авиаудар по проиранским объектам в Ираке и Сирии

Соединенные Штаты Америки нанесли авиаудары по объектам, которые связаны с Ираном, в Ираке и Сирии.

Источник: Центральное командование США в X

Дословно: Силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары в Ираке и Сирии по отряду Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанным с ним ополченцам.

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Детали: Удары нанесли по более чем 85 целям, с помощью многих самолетов, в том числе дальних бомбардировщиков, которые прилетели из Соединенных Штатов.

Во время авиаударов было применено более 125 высокоточных боеприпасов. Объекты, по которым были нанесены удары, включали командно-контрольные оперативные центры, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также объекты логистики и цепи поставок боеприпасов групп ополчения и их спонсоров КСИР, которые способствовали нападениям на силы США и коалиции.

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