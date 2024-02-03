США ввели санкции против трех компаний, которые помогали делать "Шахеды"

2 февраля США ввели санкции против трех компаний за помощь Ирану в программе дронов, включая производство "Шахедов".

Источник: Министерство финансов США

Детали: Новые санкции введены против компаний из Ирана и Гонконга за попытки провести закупки для компаний Hamed Dehghan и Pishtan Kavosh Gosar Bohta, которые уже находятся под американскими санкциями США.

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Прямая речь заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайана Э. Нельсона: "Распространение Ираном своего передового оружия, включая БПЛА и ракеты, нацеленные на солдат США, остается критической угрозой для стабильности в регионе. Мы без колебаний используем наш полный набор инструментов, чтобы разрушить сети незаконных закупок, которые поставляют компоненты для этих систем оружия, а также привлечь к ответственности тех, кто стремится экспортировать это оружие террористическим группам".