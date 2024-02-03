В России горит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в стране

В ночь на 3 февраля пожар произошел в России в городе Волгоград - на площади 300 кв.м горели нефтепродукты.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ, ngs24.ru

Детали: По предварительной информации погибших и пострадавших нет.

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Причина пожара устанавливается.

Дополнено в 6.30: Местные СМИ сообщили, в Волгограде возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Фото МЧС РФ

Сразу несколько источников в экстренных службах подтвердили местным журналистам, что на НПЗ упал беспилотник: "Там дым валит столбом, - рассказали собеседники редакции, - Упал беспилотник, вызвали сразу военных, медиков и пожарных. Момента падения никто из оперативных работников не видел. Но сообщили, что повреждения там серьезные. Людей не было в момент случившегося, пока без жертв".

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Перед пожаром люди слышали громкие звуки.

Дополнено в 6:40: Открытое горение нефтепродуктов в Волгограде удалось ликвидировать. Впоследствии чрезвычайники сообщили о ликвидации пожара.

Справочно:

ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" - крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность завода составляет 14,8 млн. тонн. С 1993 года является 100% дочерней организацией ПАО "ЛУКОЙЛ"